СК РФ возбудил дело по факту убийства ребенка на юго-западе Москвы

В Москве в квартире дома на Ломоносовском проспекте обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («убийство»).

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Следователи ведут поиск лиц причастных к совершению преступления.



В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах информировало, что причиной смерти ребенка стало удушение. По подозрению в убийстве разыскивается молодой человек 1999 года рождения.