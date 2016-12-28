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СК РФ возбудил дело по факту убийства ребенка на юго-западе Москвы

По подозрению в совершении преступления разыскивается подросток

В Москве в квартире дома на Ломоносовском проспекте обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («убийство»).

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Следователи ведут поиск лиц причастных к совершению преступления.

В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах информировало, что причиной смерти ребенка стало удушение. По подозрению в убийстве разыскивается молодой человек 1999 года рождения.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

СК РФ возбудил дело по факту убийства ребенка на юго-западе Москвы

По подозрению в совершении преступления разыскивается подросток

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