Легкомоторный самолет разбился в американском штате Теннеси

Легкомоторный самолет с тремя людьми на борту разбился в горах восточной части американского штата Теннесси.



Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителей властей, обломки самолета Cessna 182 были обнаружены Национальной гвардией на территории национального парка Great Smoky Mountains.

В результате авиакатастрофы погибли 42-летний мужчина и 41-летняя женщина, а также 8-летний ребенок. В се погибшие из Округа Брэдфорд, штат Флорида.

Отметим, это далеко не первый подобный случай в США. Так в ноябре полиция обнаружила пропавший двухместный самолет в парке Басс-Ривер (Нью-Джерси). Пилот, управлявший воздушным судном, погиб.

