Грабитель взорвал банкомат на Волоколамском шоссе в Москве

Злоумышленник взорвал банкомат на северо-западе Москвы и похитил кассеты с деньгами.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы, инцидент произошел около 4 утра в отделении банка, расположенном в жилом доме номер 3 на Волоколамском шоссе.



Отмечается, что грабитель закачал в корпус платежного терминала газ, после чего подорвал его. После совершения преступления злоумышленник собрал кассеты с деньгами и скрылся с места происшествия.



Название кредитной организации, которой принадлежал взорванный банкомат источник не уточнил. Судя по Яндекс.Картам, по указанному адресу расположены платежные терминалы РосЕвроБанка.

Для определения всех обстоятельств преступления оперативники изымут записи камер видеонаблюдения. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.