СКР возбудил дело после жестокого убийства медведя в Якутии

Ранее в сети появился видеоролик, на котором мужчины, предположительно вахтовики, на двух машинах «Урал» давят хищника
Следственное управление СК РФ по Якутии возбудил дело по факту жестокого убийства медведя неизвестными на грузовиках «Урал».
Накануне в сети появилось видео, на котором запечатлен момент, как вахтовики на двух машинах «Урал» давят бурого медведя, пытающегося спастись от них по глубокому снегу. В итоге зажатый между двумя грузовиками хищник был добит железным прутом.
Как заявили в пресс-службе регионального ведомства, дело возбуждено по ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц»).
«Уралы», которые использовались при травле зверя, принадлежат организации, осуществляющей работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Якутии. Их местонахождение установлено и они осмотрены следователями.
«По данным следствия, на кадрах видеосъемки запечатлены работники, которые осуществляли работу вахтовым методом на территории Булунского района республики», — говорится в сообщении.
В рамках расследования произошедшего будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, виновных в убийстве хищника.
Расследование продолжается.