СКР возбудил дело после жестокого убийства медведя в Якутии

Следственное управление СК РФ по Якутии возбудил дело по факту жестокого убийства медведя неизвестными на грузовиках «Урал».



Накануне в сети появилось видео, на котором запечатлен момент, как вахтовики на двух машинах «Урал» давят бурого медведя, пытающегося спастись от них по глубокому снегу. В итоге зажатый между двумя грузовиками хищник был добит железным прутом.



Как заявили в пресс-службе регионального ведомства, дело возбуждено по ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц»).



«Уралы», которые использовались при травле зверя, принадлежат организации, осуществляющей работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Якутии. Их местонахождение установлено и они осмотрены следователями.

«По данным следствия, на кадрах видеосъемки запечатлены работники, которые осуществляли работу вахтовым методом на территории Булунского района республики», — говорится в сообщении.

В рамках расследования произошедшего будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, виновных в убийстве хищника.



Расследование продолжается.