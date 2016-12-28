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В Подмосковье задержаны похитители картин Исаака Левитана

Кража из музея в Плесе была совершена в августе 2014 года

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в краже пяти картин художника Исаака Левитана. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержанными оказались двое жителей Нижнего Новгорода.

Как передает телеканал «360», помимо кражи картин, нижегородцев подозревают в совершении разбойных нападений на банк и инкассаторов.

Картины известного мастера были похищены в августе 2014 года из музея в городе Плесе Ивановской области. После кражи было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Полотна оценили в 77 млн рублей.

По данным следствия, в мае 2016 года подозреваемые совершили разбойное нападение на один из нижегородских банков. Они похитили более 5 млн рублей.

При обыске у подозреваемых правоохранители изъяли более 1 кг кокаина, а также одну из картин Исаака Левитана. В ходе следственных мероприятий остальные полотна были обнаружены в Нижнем Новгороде.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

В Подмосковье задержаны похитители картин Исаака Левитана

Кража из музея в Плесе была совершена в августе 2014 года

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