Могила связиста-первопроходца на Колыме переведена под охрану

Памятник на могиле связиста Ивана Макеева на 174-м километре трассы Р-504 «Колыма» стал объектом культурного наследия, находящимся под охраной государства. Предполагается административная и уголовная ответственность за причинение вреда монументу, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе правительства региона.

Начальник отряда связистов Иван Макеев погиб от цинги на Яблоновом перевале в 1932 году во время строительства телефонных линий. Условия в походе были очень суровыми. Связисты шли по тайге в основном пешком, иногда - на лошадях и оленях. Жили в брезентовых палатках, все работы выполняли вручную. Отряд погибшего Ивана Макеева задачу выполнил: 28 ноября 1932 года была установлена телефонная связь между Магаданом и Палаткой, а накануне 1933 года раздался первый звонок из Элекчана.

Решение включить памятник на могиле связиста-первопроходца в реестр объектов культурного наследия регионального значения было принято на основании экспертизы.