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В Канаде в ДТП с участием более 30 машин пострадали 15 человек

Предварительно причиной аварии стало обледенение дороги

В Канаде произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали 15 человек. Об этом сообщил канадский телеканал CBS.

Инцидент произошел на одном из шоссе штата Онтарио. В аварии, по сообщениям местных СМИ, столкнулись от 30 до 40 автомобилей, среди которых, как сообщает сайт «Комсомольской правды», есть несколько эвакуаторов. В результате ДТП пострадали 15 человек. По предварительным данным, причиной аварии стало обледенение дороги.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести, угроз для их жизни нет, сообщает телеканал «Звезда».

В дорожную полицию Онтарио поступило более 70 заявлений в связи с инцидентом.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

В Канаде в ДТП с участием более 30 машин пострадали 15 человек

Предварительно причиной аварии стало обледенение дороги

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