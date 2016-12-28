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Поиски на месте крушения Ту-154 приостановлены из-за волн

Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов» прибыло в порт Сочи для работ на месте крушения

Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов», которое прибыло в сочинский порт, чтобы проводить работы на месте крушения Ту-154, было вынуждено приостановить работы до 7.00 среды из-за большой волны в открытом море.

«В 22.45 (вторника) «Спасатель Демидов» пришел в порт Сочи и отшвартовался на морвокзале, так как в открытом море сейчас наблюдается большая волна. В 0.20 (среды) отшвартовалось там же научно-исследовательское судно «Борей», которое ему передало свое оборудование бокового обзора», — сообщили в службе, передает «РИА Новости».

В настоящий момент настройку оборудования проводят четыре специалиста, перешедших на борт «Спасателя Демидова».

«Волна в 13–18 дециметров, ветер юго-западный, его скорость — 12–15 м/с, зыбь. Это неблагоприятные условия для поисков», — подчеркнул собеседник агентства.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Поиски на месте крушения Ту-154 приостановлены из-за волн

Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов» прибыло в порт Сочи для работ на месте крушения

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