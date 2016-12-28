Армия Ирака освободила от ИГ большую часть Мосула

Подразделения армии Ирака освободили от боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) большую часть иракского города Мосул.

Как сообщил министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари, от террористов уже зачищены окрестности города в провинции Найнава.

«Это 40 районов из 56. Начинается работа по освобождению оставшихся 16 районов», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади сообщал, что для того, чтобы целиком освободить Мосул от террористов, понадобится три месяца.

При этом командующий войсками международной коалиции, генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд предположил, что города Ракка в Сирии и Мосул в Ираке, занятые ИГ, удастся освободить от боевиков до конца 2018 года.