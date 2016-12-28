Семушкины санкции

На предновогоднем посольском приеме мы оказались за одним столиком со скандинавским дипломатом. Заметив в моей тарелке кусочки малосолёной сёмги, он заметил:

-Норвежская. Санкционная. Такой в московских магазинах не купишь.

-Да, - согласился я. – Не купишь. Но есть аргентинская, наша из Мурманска. Сейчас российские рыбаки прекратили в открытом море передавать свой улов норвежским, везут его в Мурманск, оттуда он поступает в столичные магазины. Правда, так вкусно готовить сёмгу, как норвежцы, мы пока что не научились.

-Видимо, санкции мешают, - улыбнулся дипломат.

Я кивнул:

-Наверное. Хотя странные эти санкции. Их европейцы ввели под нажимом Соединенных Штатов. А, между тем, сами американцы покупают у нас ракетные двигатели, запускают на них в космос спутники, в том числе и коммерческие, зарабатывают на этом. А еще закупают наши титановые заготовки, - почти 50 процентов конструкции любого «Боинга», в том числе и самых больших и современных «777» и «787» - это русский титан. Половина атомных электростанций США работают на нашем обедненном урановом топливе. Доходит до того, что Вашингтон отменил часть санкций против «Рособоронэкспорта», чтобы купить российскую систему аэрофотосъемки для своих самолетов, работающих в системе «Открытого неба» и для организации ремонта вертолетов Ми-17, которые обслуживают, в том числе, и американскую армию в Афганистане… Страны Европы из-за санкций и контрсанкций, как говорят, потеряли за год около 100 миллиардов евро, а американцы заработали 7 миллиардов долларов. Интересно получается, правда?

Собеседник мне ничего не ответил. Потом, слегка подумав, сказал:

-Мы вводили санкции не под давлением США, а из солидарности с Украиной, у которой вы отняли Крым и вторглись на ее восток.

-Ничего мы у Украины не отнимали, - ответил я. – Вы, наверное, знаете о референдуме на полуострове, где 96 процентов жителей высказались за воссоединение с Россией. И войну на востоке Украины начали не мы, а исполняющий обязанности президента Турчинов. Он направил туда украинскую армию, чтобы подавить протест донбассцев, которые не собирались отказываться от русского языка, который запретила Верховная Рада. Кстати, Турция в 1979 году вооруженным путем оттяпала 40 процентов территории Кипра, удерживает ее до сих пор, и что-то я не помню, чтобы кто-то в Европе или за океаном объявлял ей по этому поводу какие-то санкции. Великобритания больше двухсот лет удерживает за собой испанский Гибралтар, и опять никаких санкций. Тридцать с лишним лет назад Соединенные Штаты захватили Гренаду, расстреляли ее президента, присоединили остров к себе в качестве очередного штата, и что? Все проглотили это, как будто ничего и не было. А волеизъявление народа Крыма Европе и США почему-то не нравится. Почему, не скажете.

-Скажу, - ответил дипломат. – Вы нарушили международное право. Не спросили согласия Украины на проведение референдума в Крыму.

-Да, - опять согласился я. – Народу Крыма долго пришлось бы ждать такого согласия, как и населению Донбасса. Кстати, США и НАТО почему-то не спрашивали согласия народов Югославии, когда бомбили их в 1999 году. Не спросили и народ Ливии, когда смешали с песком их города и убили их президента. Так же поступили и с народом Ирака, Афганистана, Сомали, сейчас помогают террористам ИГИЛ свергнуть законноизбранного президента Сирии… Кстати, вы что-нибудь слышали о беженцах из Крыма?

Дипломат отрицательно помотал головой.

-Я тоже ничего не слышал, - сказал я. – А вот беженцы из Ближнего Востока, из Афганистана и Ливии, спасаясь от американских бомбардировок и террористических атак, сотнями тысяч заполонили Европу. Некоторые из них устраивают там кровавые теракты, насилуют женщин, жгут автомобили… А европейские политики и СМИ опять во всем винят Россию. Но нас нет ни в Северной Африке, ни в Ираке, ни в Афганистане. Неужели люди в Европе не понимают или не хотят понять, кто и что делает, чтобы так или иначе ослабить страны Старого континента, лишить их конкурентного преимущества по сравнению с США… Вроде бы руководители Германии, Франции, Великобритании, Италии и других ведущих европейских государств выглядят вполне адекватными, разумными людьми, а вот защитить свои коренные национальные интересы не могут или не хотят. А, может, чего-то боятся…

Собеседник ничего не ответил. Постоял рядом молча, покрутив в руке пустой стакан от виски. Потом пошел куда-то в сторону, показав жестом, что хочет его поменять на новый. Я остался доедать свою санкционную сёмгу.

Что-что, а готовить ее в Норвегии умеют здорово.