Вера Алентова на Lexus попала в ДТП в центре Москвы

Народная артистка России Вера Алентова попала в ДТП на автомобиле Lexus на улице Садовая-Триумфальная в центре Москвы. В результате столкновения никто не пострадал.



Авария произошла накануне, передает Life.

Находясь за рулем иномарки, известная актриса не справилась с управлением, когда на большой скорости попыталась перестроиться в другой ряд. Маневр привел к столкновению с машиной Hyundai, сообщает «Федеральное агентство новостей».



Повреждения получили только дверь и бампер автомобиля Hyundai. Сообщается, что Алентовой выписали административный штраф в размере 500 рублей.

Вера Алентова — советская и российская актриса театра и кино. Она удостоилась Государственной премии СССР за роль в фильме «Москва слезам не верит». Также она снималась в картинах «Зависть богов», «Ширли-мырли» и многих других.