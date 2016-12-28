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Вера Алентова на Lexus попала в ДТП в центре Москвы

Актриса не справилась с управлением автомобилем при перестроении на большой скорости

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Народная артистка России Вера Алентова попала в ДТП на автомобиле Lexus на улице Садовая-Триумфальная в центре Москвы. В результате столкновения никто не пострадал.

Авария произошла накануне, передает Life. 

Находясь за рулем иномарки, известная актриса не справилась с управлением, когда на большой скорости попыталась перестроиться в другой ряд. Маневр привел к столкновению с машиной Hyundai, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Повреждения получили только дверь и бампер автомобиля Hyundai. Сообщается, что Алентовой выписали административный штраф в размере 500 рублей.

Вера Алентова — советская и российская актриса театра и кино. Она удостоилась Государственной премии СССР за роль в фильме «Москва слезам не верит». Также она снималась в картинах «Зависть богов», «Ширли-мырли» и многих других. 

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Вера Алентова на Lexus попала в ДТП в центре Москвы

Вера Алентова на Lexus попала в ДТП в центре МосквыАктриса не справилась с управлением автомобилем при перестроении на большой скорости

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