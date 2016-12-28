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Новый набор в ансамбль Александрова начнется после Нового года

Конкурс анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу

После Нового года начнется конкурс для нового набора в состав Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

«Что касается людей, мы уже после Нового года начнем проведение конкурса по отбору в состав нашего хора и оркестра. Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, я думаю, что так и будет», — цитирует Шойгу ТАСС.

Также министр выразил благодарность многим компаниям, которые предложили ансамблю свою помощь с тем, чтобы Минобороны могло быстрее восстановить его материальные ресурсы.

Шойгу также подчеркнул, что некоторые решения на этот счет уже приняты, некоторое вопросы в настоящий момент прорабатываются.

«Все они направлены на то, чтобы не потерять высокое звание и высокое признание в обществе ансамбля Александрова, его заслуг перед страной, чтобы их приумножали и развивали», — добавил Шойгу.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Новый набор в ансамбль Александрова начнется после Нового года

Конкурс анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу

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