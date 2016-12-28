Региональных депутатов предложили лишать мандатов за плохую работу

Депутаты региональных парламентов должны лишаться мандатов в том случае, если они плохо исполняют свои обязанности, считает Орловский областной Совет народных депутатов. Он сегодня внес в Госдуму законопроект об императивном мандате для региональных депутатов.

Разработчики документа отмечают, что сейчас депутата законодательного (представительного) органа госвласти субъекта, уклоняющегося от участия в законотворческой или иных формах депутатской деятельности, невозможно отозвать либо лишить полномочий. Таким образом, эти депутаты обладают так называемым "свободным мандатом". Орловские депутаты считают, что «природа "свободного мандата" не отвечает запросам современного общества и пагубно влияет на качество законодательной (представительной) государственной власти» в России.

В связи с этим они предлагают закрепить обязанность депутата принимать личное участие в заседаниях региональных парламентов и поддерживать связь с избирателями: рассматривать их обращения, вести личный прием, проводить встречи с избирателями, информировать их о своей деятельности. Соответствующие коррективы предлагаются в закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».

«От отношения депутата к указанным обязанностям зависит качество исполнения им основной функции депутатского мандата - функции народного представительства», считают авторы законопроекта.

Согласно проекту, досрочно лишать мандата депутата сможет региональный парламент по инициативе фракции, в которой он состоит, или комитета в случае неисполнения своих обязанностей в течение 180 дней.