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Эксперты рассказали, где дешевле всего арендовать квартиры в России

В рейтинг попали Чебоксары, Череповец, Магнитогорск, Новокузнецк, Курск, Махачкала, Ижевск, Иваново, Пенза и Улан-Удэ

Эксперты федерального портала «Мир квартир» проанализировали населенные пункты России с населением более 300 тыс. человек и составили рейтинг самых дешевых российских городов по аренде жилья.

Первенствовала в этом списке столица Чувашской Республики — город Чебоксары. Месячная аренда «однушки» здесь обойдется в 6363 рубля в месяц, «двушки» — в 8606 рублей, «трешки» — в 11 472 рубля.

Второе место занял Череповец. В городе, который находится в Вологодской области, стоимость съема однокомнатной квартиры составляет 6957 рублей в месяц. Аренда двухкомнатной и трехкомнатной квартиры здесь дорогая — 11 674 и 14 714 рублей соответственно. По этому показателю она на девятом и седьмом месте.

На третьем месте Магнитогорск Челябинской области. Стоимость однокомнатного жилья здесь составляет 7419 рублей в месяц. По двухкомнатным — город оказался шестым (10 634 рубля) и восьмым — по трехкомнатным (15 012 рублей).

В топ-10 также попали: Новокузнецк, Курск, Махачкала, Ижевск, Иваново, Пенза и Улан-Удэ.

При этом эксперты портала отмечают, что в IV квартале 2016 года средние цены на аренду дешевых квартир слегка увеличились.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Эксперты рассказали, где дешевле всего арендовать квартиры в России

В рейтинг попали Чебоксары, Череповец, Магнитогорск, Новокузнецк, Курск, Махачкала, Ижевск, Иваново, Пенза и Улан-Удэ

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