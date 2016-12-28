Минобороны сообщило о втором поднятом из воды самописце Ту-154

Второй «черный ящик» разбившегося под Сочи Ту-154 поднят со дна Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154», — говорится в сообщении министерства.

Между тем газета «Коммерсант» сегодня написала, что параметрический самописец, который регистрирует работу всех систем самолета, был поднят еще во вторник утром. Его расшифровка в институте ВВС в подмосковных Люберцах показала отказ системы уборки закрылков Ту-154.

Источник «Интерфакса» накануне вообще заявлял, что на поверхность подняты уже все три «черных ящика» разбившегося самолета.

Ту-154 Минобороны, перевозивший артистов, журналистов и общественников на российскую авиабазу в Сирии, рано утром 25 декабря разбился при вылете из аэропорта Сочи.



За время поисковой операции в Черном море было обнаружено более 1,5 тыс. обломков и фрагментов упавшего самолета, треть из них — 567 — уже подняты на поверхность. Кроме того, как сообщает «Федеральное агентство новостей», работы по поиску обломков будут проводиться и в новогоднюю ночь при благоприятной погоде.