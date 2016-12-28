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Банки составили рейтинг знаков зодиака с наибольшим размером вклада

Самый крупный размер «среднего чека» по депозитам — у Весов, а вот Козероги оказались на последней строчке списка

Банки группы ВТБ (ВТБ и ВТБ24) провели анализ данных по «среднему чеку» депозитов своих клиентов. Полученную информацию эксперты соотнесли со знаками зодиака клиентов.

Самый крупный размер «среднего чека» по депозитам — у клиентов, родившихся под знаком Весов. Сумма составляет 1,3 млн рублей. Это на 100 тыс. больше, чем у клиентов-Близнецов, занимающих вторую строчку списка. Тройку лидеров замыкают Львы, хранящие в банках в среднем 1,190 млн.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Банки составили рейтинг знаков зодиака с наибольшим размером вклада

Самый крупный размер «среднего чека» по депозитам — у Весов, а вот Козероги оказались на последней строчке списка

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