Банки составили рейтинг знаков зодиака с наибольшим размером вклада

Банки группы ВТБ (ВТБ и ВТБ24) провели анализ данных по «среднему чеку» депозитов своих клиентов. Полученную информацию эксперты соотнесли со знаками зодиака клиентов.

Самый крупный размер «среднего чека» по депозитам — у клиентов, родившихся под знаком Весов. Сумма составляет 1,3 млн рублей. Это на 100 тыс. больше, чем у клиентов-Близнецов, занимающих вторую строчку списка. Тройку лидеров замыкают Львы, хранящие в банках в среднем 1,190 млн.