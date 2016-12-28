Украинского дипломата выгнали из прямого эфира «Первого канала». Видео

Украинского дипломата Вадима Трюхана выгнали из студии «Первого канала» во время прямого эфира программы «Время покажет» за отказ почтить память погибших пассажиров Ту-154 минутой молчания. Вывел его из студии сенатор Франц Клинцевич.



Инцидент произошел на съемках программы в среду. Вадим Трюхан оказался единственным из гостей студии, отказавшихся вставать во время объявленной лидером украинского общественного движения «Антивойна» Викторией Шиловой минуты молчания от имени украинского народа, сообщает телеканал «360».



На вопрос Клинцевича о том, почему он не встал, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе, он заявил: «Я даже не слушал, я не знаю, о чем она говорила», имея в виду предложение Шиловой.



Сенатор Франц Клинцевич вывел Вадима Трюхана из студии.

Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны России потерпел крушение в Черном море 25 декабря. В авиакатастрофе погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова вместе с руководителем коллектива Валерием Халиловым, директор благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков, военные и съемочные группы трех федеральных телеканалов.