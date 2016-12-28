На главной площади Самары установят пятиметровый светодиодный мяч

На площади Куйбышева в Самаре впервые установят пятиметровый светодиодный мяч. Работы планируется выполнить до 30 декабря. Световая конструкция дополнит коллекцию ледового городка.



Праздничная иллюминация на главной городской елке была включена 27 декабря. Ее украсили 600 новогодними шарами. Также на площади включено световое панно — «Самара».



Иллюминация в ледовом городке будет включаться вместе с остальным уличным освещением. Изо льда изготовлены монумент «Ракета-носитель «Союз», крепость «Шипка», стела «Ладья» и монумент «Крылья», передает ВолгаНьюс.рф. Одной из основных скульптур стал ледовый макет стадиона «Самара-Арена», строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года.



Над созданием самарского ледового городка работали петербургские мастера. Они использовали 20 т привозного льда из уральских озер.