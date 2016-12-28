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Станция московского метро «Фрунзенская» откроется в четверг

Ремонтные работы начались год назад и должны были закончиться в феврале 2017 года

Станция метро «Фрунзенская» Сокольнической линии Московского метрополитена снова отроется для пассажиров после ремонта и замены эскалаторов 29 декабря, в четверг.

«Станция должна открыться в четверг. После обеда или в обед она заработает в обычном режиме», — заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».

Планировалось, что ремонт на станции завершат в феврале 2017 года. Работы начались в январе 2016 года.

Вместо трех эскалаторов в наклонном тоннеле установили четыре. Также на станции произведены и другие ремонтные работы, в том числе замена инженерных и других систем и обновление вестибюля.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Станция московского метро «Фрунзенская» откроется в четверг

Ремонтные работы начались год назад и должны были закончиться в феврале 2017 года

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