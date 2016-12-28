Бывший игрок сборной Англии попал в больницу после драки в отеле

Пол Гаскойн, 49-летний бывший игрок сборной Англии по футболу, госпитализирован после драки в лондонском отеле. Об этом сообщила Daily Mail.

Гаскойн, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к женщинам и выкрикивал расистские оскорбления в адрес темнокожего охранника. После этого футболист подрался с другим посетителем, который сбросил его с лестницы, сообщает «Спорт-Экспресс».

Гаскойн давно испытывает проблемы с алкоголем и неоднократно проходил курс лечения от этой зависимости. В 2016 году его уже вызывали в суд по делу о расистских высказываниях.

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