Новости, деловые новости - Известия
Среда,
28 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Бывший игрок сборной Англии попал в больницу после драки в отеле

Пол Гаскойн приставал к женщинам и выкрикивал расистские высказывания

Пол Гаскойн, 49-летний бывший игрок сборной Англии по футболу, госпитализирован после драки в лондонском отеле. Об этом сообщила Daily Mail.

Гаскойн, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к женщинам и выкрикивал расистские оскорбления в адрес темнокожего охранника. После этого футболист подрался с другим посетителем, который сбросил его с лестницы, сообщает «Спорт-Экспресс».

Гаскойн давно испытывает проблемы с алкоголем и неоднократно проходил курс лечения от этой зависимости. В 2016 году его уже вызывали в суд по делу о расистских высказываниях.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Бывший игрок сборной Англии попал в больницу после драки в отеле

Пол Гаскойн приставал к женщинам и выкрикивал расистские высказывания

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Василий Лихачев

член ЦИК

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Борис Волхонский

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке