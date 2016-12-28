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Число желающих поступить в военные вузы в РФ выросло на треть

Конкурс в уходящем году составил 10 человек на место

Число желающих учиться в военных вузах России в текущем году выросло более чем на треть. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании Общественного совета Минобороны.

«Сегодня мы имеем, пожалуй, один из самых высоких конкурсов в наши учебные заведения. В этом году количество абитуриентов, поступавших в вузы Минобороны, возросло на 36%», — сказал Шойгу.

По словам министра, конкурс в военные вузы в уходящем году в среднем составил десять человек на место, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Шойгу поблагодарил участников Общественного совета за десятилетнюю работу, поддержку проектов Минобороны, в том числе патриотических и повышающих престиж вооруженных сил.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Число желающих поступить в военные вузы в РФ выросло на треть

Конкурс в уходящем году составил 10 человек на место

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