Россия может лишиться всех международных стартов в 2017 году

Во второй половине декабря Россия лишилась права на проведение пяти международных соревнований, которые были запланированы на начало 2017 года. На решение международных спортивных федераций повлияла публикация второй части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. После того как канадский юрист 9 декабря представил очередную часть своего расследования, Международный олимпийский комитет (МОК) продлил рекомендацию о приостановке сотрудничества с Россией в плане проведения соревнований на ее территории.



Прецедент создали бобслеисты: 13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла из Сочи чемпионат мира, который должен был пройти в феврале 2017-го. 22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением в связи с обвинениями против 31 российских биатлонистов, фигурирующих в списке Макларена: нашу сборную не отстранили от соревнований, но Россия потеряла этап Кубка мира в Тюмени и юниорский чемпионат мира в Острове. Одновременно о переносе финала Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска сообщил и Международный союз конькобежцев (ISU). На следующий день Международная федерация лыжного спорта (FIS), помимо временного отстранения шести российских лыжников, объявила о том, что финал Кубка мира по лыжным гонкам будет перенесен из Тюмени.



По информации «Известий», цепная реакция по лишению России уже запланированных на 2017 год соревнований продолжится. Причем коснуться она может не только зимних видов спорта, но и летних.



— Под угрозой срыва находится проведение двух этапов Кубка мира по сноуборду (24–26 февраля, место пока не определено) и фристайлу (4 марта, Москва), — отметил источник «Известий» в Министерстве спорта РФ. — Также под вопросом и уже запланированные старты в летних видах: плавании, конном и велоспорте… Нет сомнений только относительно Кубка конфедераций по футболу. Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила гарантии, что Кубок конфедераций-2017 точно пройдет в России (с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи).



Корреспондент «Известий» связался с президентом Федерации сноуборда России (ФСР), главным тренером национальной команды Денис Тихомировым.



— Я надеюсь, что мы сохраним проведение двух этапов Кубка мира в феврале и марте, — отметил Денис Тихомиров. — Мы продолжаем подготовку к турнирам, никаких сигналов от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о переносе мы не получали.



Напомним, этап Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому должен был пройти в Казани 24–26 февраля 2017 года. Однако Татарстан оказался не готов взять на себя все расходы по проведению турнира, и в ноябре России разрешили перенести этап в другое место. Однако публикация второй части доклада Макларена в итоге может повлиять на решение, ранее принятое FIS.



Череду переносов этапов международных соревнований из России «Известиям» прокомментировал почетный президент ОКР Леонид Тягачев.



— Я негативно отношусь к этим процессам, — заявил он. — Это нарушение Олимпийской хартии. Нас лишают проведения международных стартов из-за подозрений. Вина спортсменов, которые фигурируют в списке Макларена, не доказана. Не было вынесено никаких решений, не было подано апелляций в CAS. Поэтому непонятно решение МОКа дать добро международным федерациям на отмену уже запланированных соревнований. Я считаю, надо подавать протесты на эти решения и доказывать свою правоты через судебные органы.

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