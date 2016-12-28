Прокурором Крыма стал бывший зампрокурора Москвы

Сегодня на внеочередном пленарном заседании Государственный совет Крыма согласовал представление генерального прокурора РФ о назначении Олега Камшилова на пост прокурора Республики Крым.

Ранее Камшилов работал на должности первого заместителя прокурора Москвы.

Как сообщил в ходе заседания заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек, «Камшилов имеет большой опыт работы и по своим профессиональным качествам сможет организовать деятельность прокуратуры Республики Крым», — цитирует ТАСС.

Сам Камшилов заявил, что займется контролем за использованием средств, которые направляются в Крым из федерального бюджета, а также созданием условий для ведения бизнеса и здоровой конкуренции.