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Прокурором Крыма стал бывший зампрокурора Москвы

На этот пост назначен Олег Камшилов

Сегодня на внеочередном пленарном заседании Государственный совет Крыма согласовал представление генерального прокурора РФ о назначении Олега Камшилова на пост прокурора Республики Крым.

Ранее Камшилов работал на должности первого заместителя прокурора Москвы.

Как сообщил в ходе заседания заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек, «Камшилов имеет большой опыт работы и по своим профессиональным качествам сможет организовать деятельность прокуратуры Республики Крым», — цитирует ТАСС.

Сам Камшилов заявил, что займется контролем за использованием средств, которые направляются в Крым из федерального бюджета, а также созданием условий для ведения бизнеса и здоровой конкуренции.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Прокурором Крыма стал бывший зампрокурора Москвы

На этот пост назначен Олег Камшилов

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