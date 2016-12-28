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Глава японской Dentsu уходит в отставку из-за смерти своей сотрудницы

24-летняя Мацури Такахаси покончила с собой из-за постоянных переработок

Президент японской рекламной компании Dentsu Тадаси Исии уйдет в отставку после того, как одна из сотрудниц медиахолдинга свела счеты с жизнью из-за постоянных переработок.

Об это заявил сам Исии на пресс-конференции в Токио.

«Я беру на себя всю ответственность за этот случай», — сказал он. Теперь отставка руководителя должна быть официально утверждена на заседании совета директоров корпорации в январе следующего года.

24-летней Мацури Такахаси покончила с собой в декабре 2015 года из-за постоянного напряжения от переработок. Как выяснилось, она брала по 105 часов сверхурочной работы в месяц, что больше установленного законом максимума на 35 часов.

В самые напряженные моменты ее отдых составлял не более двух часов в сутки, а иногда и не более 10 часов в неделю.

В связи с этим министерство здравоохранения Японии передало в прокуратуру материалы в отношении руководства Dentsu, которое подозревается в систематических нарушениях трудового законодательства и принуждении своих работников к сверхурочной работе.

Dentsu Incorporated — японский рекламно-коммуникационный холдинг, один из крупнейших в мире. Основан в 1901 году. Главный офис находится в Токио.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Глава японской Dentsu уходит в отставку из-за смерти своей сотрудницы

24-летняя Мацури Такахаси покончила с собой из-за постоянных переработок

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