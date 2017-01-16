«Единая Россия» против мажоритарных выборов в муниципалитетах

В городах Свердловской, Липецкой и Иркутской областей могут отказаться от партийных списков на выборах муниципального уровня и полностью перейти на мажоритарную систему. Об этом «Известиям» сообщил источник в правительстве Свердловской области и подтвердили два собеседника, близких к руководству двух других субъектов. При этом в партии «Единая Россия» «Известиям» заявили, что не поддерживают повсеместный отказ от смешанной системы. Член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Селиверстов заявил, что ЕР не видит необходимости в переходе к строго мажоритарной системе в городах с населением более 100 тыс. человек, поскольку это может снизить роль партий в субъектах федерации.



Согласно поправкам в законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», принятых в 2011 году, не менее половины местных депутатов должны избираться по партийным спискам в случае, если в представительный орган местного самоуправления (МСУ) входит не менее 20 парламентариев. Корректировка законов объяснялась тогда необходимостью укрепления партийной системы.



Однако в 2013 году эту норму из федерального законодательства убрали, предоставив регионам возможность самим решать, исходя из какой численности депутатов в местном совете надо проводить выборы по смешанной системе.



Голосование не за партийные бренды

Сейчас, по информации «Известий», сразу в трех регионах обсуждается возможность отказа от партийных списков и перехода к выборам по округам.

В Свердловской области, сообщил «Известиям» собеседник в правительстве региона, возможность перехода к мажоритарным выборам обсуждается в местном заксобрании и обладминистрации два последних месяца. В области 94 муниципальные думы, и 40 из них проведут выборы в единый день голосования в сентябре этого года.

Глава Екатеринбургской городской избирательной комиссии Илья Захаров подтвердил «Известиям», что вопрос о поправках в региональное законодательство действительно находится «на уровне дискуссии».

— В 2015 году в Избирательный кодекс Свердловской области были внесены поправки, согласно которым смешанная избирательная система стала обязательной для муниципалитетов, где в местном совете депутатов заседает не 20, а минимум 26 человек. В результате смешанная система сохранилась только в самых больших городах региона — Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле и, по состоянию на 2015 год, Каменске-Уральском и Березовском, — рассказал Захаров.

Однако уже в 2016 году выборы местных дум в Каменске-Уральском (проживает около 170 тыс. человек) и Березовском (50 тыс. человек) прошли по мажоритарной системе, поскольку в этих собраниях по 25 депутатов. В Екатеринбурге, где проживает около 1,5 млн граждан, также идет дискуссия об упразднении смешанной системы. От голосования за партийные бренды на муниципальном уровне нужно отказаться, полагает Илья Захаров.

— На муниципальном уровне должна быть только мажоритарная система, одномандатные там будут округа или многомандатные — неважно, это зависит от муниципального образования, — заявил «Известиям» глава екатеринбургского избиркома, добавив, что партийности быть не должно. — Это (партийные списки. — «Известия») нарушает систему самоуправления, когда мы голосуем за власть, приближенную по максимуму к людям.

Илья Захаров также напомнил, что ближайшие выборы в городскую думу Екатеринбурга пройдут в 2018 году. Если будет принято решение о проведении выборов по мажоритарной системе, поправки в региональное законодательство могут быть внесены уже в этом году.

Еще одним регионом, где в отдельных городах могут перейти на мажоритарную систему выборов, может стать Липецкая область. В ноябре 2016 года в городе Ельце (второй по величине город области с населением 105 тыс. человек) прошли публичные слушания, на которых была одобрена идея перехода к выборам в городской совет депутатов по округам. Правда, до внесения соответствующих поправок в устав дело пока не дошло. При этом собеседник «Известий» в местном горсовете отметил, что в течение года депутаты вернутся к этому вопросу.

В Иркутской области во втором по численности городе Братске (более 200 тыс. человек) уже перешли на мажоритарную систему.

— В апреле 2016 года к мажоритарной системе вернулся город Братск Иркутской области с населением больше 200 тыс. человек, — рассказал политический юрист Антон Рудаков. — А в 2014 году Вологодская область, которая и до этого использовала вариант мажоритарной системы на выборах, внесла поправки, согласно которым муниципалитеты самостоятельно определяют количество местных депутатов, от численности которых зависит возможность применения этой системы на уровне районов и городских округов.

Позиция «Единой России»

Нормы об обязательном применении смешанной системы в городах с населением от 100 тыс. человек в законе нет. Однако, как заявил «Известиям» член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Селиверстов («Единая Россия»), своего рода «отсечка» в 100 тыс. человек носит форму партийной рекомендации, которой должны следовать на местах.



— Страна большая, но есть партийная дисциплина — решение президиума генсовета обязательно для всех: муниципальные выборы проводятся по схеме «50:50» (половина депутатского корпуса избирается по спискам, другая — по округам. — «Известия») или «25:75» в сторону одномандатников (по округам избирается три четверти совета депутатов. — «Известия»), — заявил депутат. — И мы стараемся эту пропорцию соблюдать. Если выборы идут только по одномандатным округам, роль партий в регионе снижается.



Парламентарий отметил, что исключение делается только для национальных регионов, например республик Северного Кавказа. Однако там ситуация обратная: на муниципальных выборах может использоваться только система выборов по партийным спискам.

— Наша позиция состоит в том, что в административных центрах регионов выборы должны проходить по смешанной системе. В остальных муниципалитетах этот вопрос регулируется исходя из регионального избирательного законодательства и положений уставов муниципальных образований, — заявил, в свою очередь, «Известиям» первый заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия» Константин Мазуревский.

Мнение экспертов

— Если исходить из интересов избирателей, выборы по одномандатным округам окажутся более представительными. Ведь кандидаты побеждают в результате реальной борьбы и имеют, как правило, реальный политический опыт, за них голосуют — и они побеждают, — считает руководитель уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. — Прикрывшись объемным партийным политическим брендом, в представительный орган могут попасть не очень готовые к политической деятельности фигуры, — полагает он.



Переход к мажоритарной системе может произойти, но в таком случае эта мера, скорее всего, станет временной, считает директор Агентства региональных исследований Ростислав Туровский.

— Введение «чистой» системы избрания по одномандатным округам, с моей точки зрения, было бы нерациональным, поскольку для федерального центра выборы по спискам — важный индикатор того, как на местах поддерживают те или иные партии, — пояснил политолог.



Партийные списки важны в том случае, если речь идет о масштабных процессах федерального значения, полагает профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

— Например, когда проходят выборы в Государственную думу. А вот на муниципальных выборах первостепенное значение имеет умение депутата заступиться за права своих избирателей, решить их проблемы, — отметил Матвейчев.



— «Единая Россия» безусловно заинтересована в продвижении бренда, в том, чтобы пропорциональная система функционировала. И речь тут скорее о региональной специфике, которая предопределяет взаимоотношение губернатора и партии, а также роль последней в электоральном процессе, — полагает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.