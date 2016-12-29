«Комплектование ЦСКА на новый сезон зависит от решения Теодосича»

2016 год стал одним из самых успешных в истории баскетбольного ЦСКА. Армейцы в седьмой раз выиграли главный баскетбольный турнир Старого Света — Евролигу и защитили титул чемпиона Единой лиги ВТБ. Триумф клуба и ближайшее будущее европейского баскетбола корреспондент «Известий» Тимур Ганеев обсудил с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным.

— Андрей Владимирович, оцените по пятибалльной шкале итоги 2016 года для ЦСКА.

— К сожалению, этот декабрь коснулся каждого гражданина нашей страны, и в первую очередь сегодня приходится думать об этом… Принято считать, что високосный год несчастливый, но баскетбольному ЦСКА жаловаться не приходится. Сбылась давняя мечта — спустя восемь лет мы выиграли Евролигу. Также были победы в Единой лиге ВТБ и молодежном розыгрыше турнира. Год хороший, и что-то плохое даже трудно вспомнить.

— Помимо победы команды в Евролиге главным событием года стало изменение формата турнира. Что скажете об этом?

— Мне нравится этот формат, он держит в тонусе каждую неделю. Есть драйв, непредсказуемость, интрига. На прошлой неделе в Барселоне состоялось заседание совета акционеров Евролиги. На нем мы обсуждали новый формат турнира. Сейчас подводить итоги преждевременно, но можно отметить позитивные тенденции. Руководители 11 клубов с лицензией A сошлись во мнении, что увеличилась посещаемость и продажи билетов, телеправа купили 205 стран. Цель, с которой сокращалось число команд и изменялась формула турнира, заключалась в увеличении интереса к турниру. Это удалось сделать. Конечно, есть календарно-логистические сложности. Например, за месяц с небольшим мы три раза летали в Стамбул, хотя логичнее было бы совместить эти выезды. Но это скорее шероховатости, которые впоследствии будут устранены. Как мне кажется, наш клуб к изменению формата оказался готов. В первую очередь благодаря наличию своего чартера и хороших специалистов по восстановлению игроков. Это очень важный фактор, поэтому я лишний раз хочу сказать спасибо нашему спонсору. Без чартера в новых условиях практически невозможно ставить перед командой большие задачи.

Тренерам и игрокам наиболее сложно адаптироваться к новым условиям. Тренировок и времени для восстановления становится меньше. Но к этому можно привыкнуть, изменив интенсивность тренировочного процесса. Хочу отметить, что два поражения в Евролиге пришлись на те недели, когда мы играли по два матча. Пока не готов сказать, следствие ли это того, что мы не готовы побеждать дважды, играя в среду и пятницу, либо простое стечение обстоятельств. Стоит понаблюдать дальше. Также отмечу — когда нам выпадает два матча Евролиги в неделю, к игре национального чемпионата пропадает интерес. Согласитесь, сложно мотивировать рядового болельщика для просмотра баскетбола три раза в неделю.

— А что скажете про структурные изменения в Единой лиге ВТБ?

— Мне кажется, что для команд и для болельщиков те изменения, которые произошли в Единой лиге, остались незаметными. Она функционирует в обычном режиме. Понятно, что от ухода нескольких команд соревнование лучше не стало, но я знаю, что идут переговоры с иностранными клубами, которые могут войти в лигу на следующий сезон. Увы, очень силен геополитический фактор. В других условиях желающих войти в наш чемпионат было бы гораздо больше. Бессмысленно «добивать» число участников лиги за счет команд, которые инфраструктурно не готовы в нее войти. Плюс их бюджетные гарантии должны быть на самом высоком уровне, а не из серии «вы нас возьмите, а деньги мы найдем потом». Руководители лиги тоже заинтересованы, чтобы команд стало больше, а турнир еще интереснее. Сейчас ведется активная работа по Матчу всех звезд в Сочи — он может стать знаковым событием для этого баскетбольного сезона.

— С 2017 года в календаре ФИБА появятся окна для игр сборной. Теперь на чемпионат мира и Европы баскетбольные сборные будут отбираться по футбольной системе. Как вы к этому относитесь?

— С одной стороны, я согласен, что национальная сборная должна периодически играть дома. Так делают хоккеисты, футболисты. Но я не совсем понимаю две вещи. Во-первых, у нас и так очень плотный график игр, и если сюда прибавятся матчи сборных, нагрузка на игроков еще больше возрастет. Поэтому, если гипотетически кто-то из баскетболистов получит травму, клуб понесет невосполнимые потери. Мы несем расходы по лечению игрока и продолжаем платить ему зарплату, хотя травму он получил по другому месту работы. Также мне придется искать ему замену, а найти сильного баскетболиста на европейском рынке очень сложно, к тому же ему также необходимо платить зарплату. Во-вторых, если вы посчитаете количество игроков сборной Франции последних лет, которые играют в НБА, — это примерно 80%. НБА свой чемпионат приостанавливать не будет, французы будут играть полурезервным составом. Сможет ли сборная Франции отобраться на чемпионат Европы или мира в таких условиях? У меня есть сомнения, и я задавал этот вопрос представителям ФИБА. Они сказали, что могут решать эти вопросы системой Wild card (особое приглашение). Но это не совсем спортивный принцип. Сейчас у сборной России в НБА только один представитель — Тимофей Мозгов. А если будет пять игроков, отберется наша команда на финальные турниры? Пока много вопросов. Не хотелось бы, чтобы окна сборной стали поводом для конфликта между Евролигой и ФИБА, который только недавно утих. Клубам Евролиги еще предстоит выработать консолидированную позицию по этому вопросу.

— Хотелось бы перейти к персоналиям. Как вы отнеслись к уголовному преследованию Дмитрия Домани?

— Я совершенно не знаком с деталями его дела и в целом с расследованием, которое ведется в отношении предыдущего руководства РФБ. Я всегда знал Домани как порядочного человека. Надеюсь, что эта ситуация благополучно закончится для Дмитрия и он сможет спокойно вернуться в Россию.

— Поддерживаете связь с экс-центровым команды Александром Кауном?

— Общались несколько раз. Больше всего с ним общается Виктор Хряпа. Саша привыкает к новой жизни, воспитывает двоих детей. Мне где-то обидно, что его не оказалось среди тех, кто выиграл Евролигу. Мы вместе столько лет шли к этой цели, но когда это случилось, я не смог разделить радость с Александром. Но статус чемпиона НБА должен компенсировать эти переживания, если они у него вообще есть. Знаю, что все его планы связаны с США, но если возникнет совместный проект, то буду этому только рад.

— Что происходит с Павлом Коробковым? Есть вероятность, что центровой сыграет в этом сезоне?

— Ему сделали третью операцию на колене, на этот раз в Москве. У него необычный случай. На костылях он проходил полтора месяца, и на этой неделе ему разрешили обходиться без них. Восстановление после операции должно занять еще примерно два месяца. Надеемся, что она прошла успешно и Павел сможет помочь нам в этом сезоне.

— Вопрос, который волнует всех болельщиков ЦСКА. Летом 2017 года контракты заканчиваются у девяти игроков состава. Что ждет клуб в межсезонье?

— Мы осознанно не вступаем в предметные переговоры с игроками и их представителями до «Финала четырех». Иначе кто-то потеряет мотивацию, для кого-то это будет психологическим ударом. Поэтому мы стараемся быть аккуратными. Это действительно большая проблема. Вы должны понимать: если контракт заканчивается, то следующий подписывается с повышением. Это не значит, что оно должно быть двукратное, но 5–10% — это норма. А это увеличение бюджета. Поэтому межсезонье предстоит непростое. Повторюсь, до конца мая никакой точной информации по этому вопросу у меня не будет.

— Но наверняка вы уже «прощупывали почву», продумывали возможные расклады ситуации?

— Предполагаю, что все хотят остаться. Сложнее ситуация с Милошем Теодосичем. К нему будет предметный интерес из НБА, который может материализоваться во что-то конкретное не раньше июля. Поэтому вопрос номер один — Теодосич. Если он примет решение продолжить карьеру здесь, будет одна стратегия построения команды. Если скажет, что хочет уехать, сложится совершенно другая ситуация. Поэтому многое зависит от решения Милоша. Уверен, что из числа не игравших в НБА он — номер один в Европе. Мы понимаем, что там ему заплатят гораздо больше, чем в любом европейском клубе. Конкурировать в этом смысле с командами НБА невозможно. Мне с ним комфортно работать. Я всегда в него верил, поэтому если он захочет уехать, я пойму. Мне бы не хотелось, чтобы этот вопрос затянулся до конца июля. Тогда все окажутся в подвешенном состоянии.

— Кого бы вы назвали лучшим баскетболистом 2016 года?

— В мировом баскетболе это Леброн Джеймс, бесспорно. Что касается европейского баскетбола, то тут у меня сложный выбор между Теодосичем и Де Коло. Один — MVP Евролиги, другой — чемпион Евролиги и серебряный призер Олимпийских игр. Пожалуй, остановлю свой выбор на последнем, так как у Нандо уже есть свой приз.