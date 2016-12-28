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Сбербанк зафиксировал 74 кибератаки в 2016 году

Атаки происходили примерно раз в 7–10 дней

Сбербанк в 2016 году зафиксировал 74 кибератаки. Об этом сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

По его словам, в среднем кибератаки происходили один раз в 7–10 дней. В декабре зафиксировано шесть хакерских атак на Сбербанк. Кузнецов также отметил, что количество кибератак возросло по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ПРАЙМ.

Сайт ФСБ 2 декабря опубликовал информацию о подготовке иностранными спецслужбами масштабных кибератак на ряд крупнейших российских банков с целью дестабилизации финансовой системы России. В ведомстве заявили, что командные центры для кибератак расположены в Нидерландах и принадлежат украинской компании BlazingFast.

Однако Банк России зафиксировал кибератаки на сайт группы ВТБ 5 декабря. Других активностей со стороны хакеров зафиксировано не было, сообщил близкий к ЦБ источник «РИА Новости».

Ранее 5 крупных российских банков подверглись DDoS-атакам в начале ноября. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, атака была намного мощнее, чем те, что наблюдались раньше, однако банк смог отразить ее в автоматическом режиме.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Сбербанк зафиксировал 74 кибератаки в 2016 году

Атаки происходили примерно раз в 7–10 дней

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