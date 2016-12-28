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Набиуллина: рубль стал меньше зависеть от колебания цен на нефть

Российская валюта более-менее стабильна, подчеркнула председатель Центробанка

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рубль стал менее чувствительным к колебаниям нефтяных цен и пока ведет себя более-менее достойно.

«Это связано и с тем, что субъекты экономики привыкают к плавающему курсу, начинают хеджироваться, выстраивать свою политику управления ликвидностью соответствующим образом. И мы видим, что рубль находит рыночный баланс, рыночное равновесие между интересами экспортеров и импортеров и ведет себя пока более-менее достойно», — заявила Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».

Она также добавила, что при любом варианте развития макроэкономической ситуации в России в ЦБ РФ ожидают стабильного курса рубля.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Набиуллина: рубль стал меньше зависеть от колебания цен на нефть

Российская валюта более-менее стабильна, подчеркнула председатель Центробанка

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