Набиуллина: рубль стал меньше зависеть от колебания цен на нефть

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рубль стал менее чувствительным к колебаниям нефтяных цен и пока ведет себя более-менее достойно.

«Это связано и с тем, что субъекты экономики привыкают к плавающему курсу, начинают хеджироваться, выстраивать свою политику управления ликвидностью соответствующим образом. И мы видим, что рубль находит рыночный баланс, рыночное равновесие между интересами экспортеров и импортеров и ведет себя пока более-менее достойно», — заявила Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».

Она также добавила, что при любом варианте развития макроэкономической ситуации в России в ЦБ РФ ожидают стабильного курса рубля.