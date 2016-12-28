Сотрудникам ярославского НПЗ выплатили долги по зарплате

Cотрудникам нефтеперерабатывающего завода имени Менделеева в Ярославской области выплатили долги по заработной плате. Этот вопрос находился на контроле у врио губернатора региона Дмитрия Миронова.

Общий объем задолженности составлял 7,5 млн рублей. Деньги были перечислены всем 382 сотрудникам НПЗ. Председатель профсоюза предприятия Татьяна Большакова сообщила, что зарплату за ноябрь 382 сотрудника завода получили в полном объеме. По ее словам, долгов перед работниками больше нет.

Как передает ИА «Ярновости», вопрос о выплате заработной платы был поднят на встрече главы региона с общественностью Тутаевского района.

