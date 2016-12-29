ГИБДД предписали общаться со слабослышащими с сурдопереводом

Сурдопереводчик должен присутствовать при составлении протокола о нарушении Правил дорожного движения (ПДД), если предполагаемый виновник — глухонемой. В противном случае речь может идти о нарушении его прав, следует из постановления Верховного суда РФ. ВС отменил решение судов нижестоящих инстанций о лишении глухонемого гражданина водительского удостоверения, изъятого без соблюдения этой процедуры, за отказ пройти медицинское освидетельствование.

Верховный суд РФ вернул водительские права глухонемому из Ижевска, который был лишен ВУ на 1,5 года из-за за отказа пройти медосведетельствование по требованию сотрудника ГИБДД 7 января 2015 года. Инспектор предположил, что водитель находился в нетрезвом состоянии.



Мировой суд лишил водителя прав на 1,5 года и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей (ч. 1 ст. 12.26 Кодекса об административных нарушениях). Полтора года дело рассматривалось в судах — старые решения отменялись, выносились новые, в итоге водителю так и не удалось вернуть водительские права.

ВС счел ошибочным решения коллег из нижестоящих судов, которые проигнорировали ст. 24 ч. 2 КоАПа, обязывающую предоставлять не владеющим русским языком переводчика при оформлении документов. Речь, в частности, идет о протоколе об отстранении от управления автомобилем, акта освидетельствования, протокола о направлении на медицинское освидетельствования и протокола об административном правонарушении. При этом, подчеркивается в постановлении ВС, инспектору ГИБДД было известно об особенностях водителя.



Верховный суд рекомендовал распространить этот принцип и на слабослышащих граждан. При составлении протокола нарушителю должны разъяснить его права и обязанности, напомнил ВС. Но соблюдение этих требований «не представляется возможным, в случае если лицо из-за определенных физических особенностей, например глухоты, не может понять содержание процессуальных действий и требований должностных лиц ГИБДД а следовательно, выполнить их».



Обеспечение участия в деле переводчика является важнейшей гарантией защиты прав участников разбирательства, а его несоблюдение является основанием для отмены решения по делу, следует из постановления ВС.

Первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков полагает, что ситуации, требующие присутствия сурдопереводчика на дороге, случаются крайне редко. Рассмотренный случай скорее казус, чем проблема, поскольку право слабослышащего реализуется, в случае если он подозревается в совершении преступления, например в случае ДТП с жертвами.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов также выразил скепсис по поводу данного прецедента, заявив, что ему лично не известно ни одного случая, когда водителю, не владеющему русским языком, предоставлялся бы переводчик. При этом Шкуматов не исключает, что такие случаи действительно могут быть.