В поисках идеала

Мне, как художнику, очевидно, что красота — понятие, у которого нет точного определения. Это больше ощущение, чем понятие. Тем более когда речь идкт о женской красоте. Моя жизнь постоянно наполнена людьми, я вижу много лиц, обращаю на них внимание… Надо сказать, что на всем творческом пути я никогда не испытывал стремления становиться портретистом, однако со временем стало поступать много заказов именно на портреты. Поэтому, совершенствуясь в этом жанре, я изучал мировой художественный опыт и нарабатывал в этом направлении различные живописные техники и практики. И свой авторский стиль, Dream Vision, я также использую в портретном жанре.

Я могу написать портрет человека просто потому, что он мне понравился, что его лицо привлекло, заинтересовало: выражением, эмоцией, удивительно ясным отпечатком характера или прожитой жизни. Лица способны рассказать о людях больше, чем их одежда, чем то, что они сами о себе говорят. Написать хороший портрет — это значит понять человека, а через него — еще чуть лучше понять мир. Потому что мир — это люди.

И женщины в том числе. Они во многом формируют наш мир.

Женская красота — неотъемлемая часть вдохновения многих художников. У художника более выражено стремление к идеалу, чем у обычного человека. И в то же время он лучше всех знает, что установленного идеала не существует, что вся красота — в глазах смотрящего. Но не стоит концентрироваться на мысли о том, что идеала нет, потому что желание искать его есть всегда.

Как мы видим в том же искусстве, в различные эпохи на пьедестал красоты возводились совершенно разные женские образы. Многие из них стали рассматриваться как нарицательные. Пышные формы рубенсовских богинь, точеные лица и фигуры героинь Кранаха, чистые и безмятежные лица мадонн да Винчи, даже «салонные», но притягательные, как вечный праздник, светские дамы Сарджента или Больдини... Рафаэль говорил: «Чтобы написать красивую женщину, нужно перебрать сотни, тысячи интересных женщин — идеальных людей нет». А в Японии, например, женская грудь оставалась далеко за рамками понятий о женственности. Там долгое время эталоном красоты считались тонкие японки с маленькими руками, ступнями и совершенно плоской грудью.

Мне важны формы, женственность, грациозность, жизнелюбие. Женщина — это та, которая знает, что она женщина, и чувствует происходящее вокруг нее, умеет взаимодействовать с окружающим миром. У каждой женщины есть свои уникальные черты — не обязательно быть классически привлекательной внешне. Я улавливаю что-то в походке, во взгляде, в умении естественно смеяться. В том, как она молчит, поворачивается или даже спит. Любая деталь способна раскрыть красоту, отразиться отблеском той удивительной женской силы, благодаря которой женщина может всё — не только стать музой, но и покорить сердце искушенного короля, развязать войну и изменить ход истории.

Именно поэтому у меня много портретов в стиле символизма. Мое восприятие красоты — это насыщенный ассоциативный ряд, и, таким образом, я усиливаю или выделяю впечатление от портретируемого человека, от его личности, создаю на холсте особую интерпретацию.

Мне всегда приятно видеть в человеке естественность, мягкость. Женщина может нравиться, если она просто мила и ухожена, со вкусом одета, следит за собой в каких-то простых вещах. Радикальные стрижки, татуировки, конечно, имеют право на существование, но в моих глазах это несколько расходится с пониманием красоты, природы и предназначения женщины. Я нахожу красивыми женщин в состоянии беременности на последних месяцах — в этом состоянии, в ожидании ребенка поразительно много нежности, тайны, самой сути мироздания. Такое чувство, что она носит в себе ангела или Бога!

Женщина может быть невероятно красива в любом возрасте. Самый близкий для меня пример этому — Софи Лорен. Наверно, если бы я все-таки обозначил свой идеал, то я бы говорил о Софи. Я увидел ее фотографию в журнале «Советский экран», когда был еще ребенком, и мне показалось, что она — Богиня. Я поставил эту фотографию у себя перед кроватью и молился, как на святыню. Можно сказать, что всю сознательную и несознательную жизнь я мечтал встретиться с моим идеалом. И когда мы познакомились с ней в 1988 году, это была магия. Более того, мы подружились, теперь постоянно находимся на связи. Софи даже приезжала в Москву на мой день рождения в 2015 году.

Может быть, не случайно моя вечная муза Софи и вторая жена Франческа, которую я очень любил, — обе итальянки. Некоторые итальянки имеют яркий визуальный образ: темные глаза и волосы, богатые, женственные фигуры, чувственность, зажигательные, страстные улыбки. И вместе с тем большую любовь к детям и семье. Мне также очень интересны лица библейского типа. Ведь недаром великие итальянские художники подарили миру множество прекрасных изображений библейских мадонн с чистыми, благородными лицами, на которых так бывают похожи красивые итальянки.

Автор — заслуженный художник РФ