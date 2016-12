Жители района Краснодара записали музыкальный клип-жалобу властям

Жители Музыкального микрорайона города Краснодара — одного из самых проблемных в столице Кубани — выложили в сеть музыкальное обращение к властям. В местной народной топонимике район называют Шанхаем.

В клипе «шанхайцы» на мотив песни We Will Rock You группы Queen спели об отсутствии школ и детских садов, нормальных дорог и общественного транспорта. Авторы ролика надеются на то, что местная власть наконец обратит внимание на проблемы района и что-то предпримет.

Автор «Гимна Шанхаю» Ника Виноградова рассказала в соцсети о желании создать песню о жизни района. Идея понравилась, к ней присоединились около 20 человек. Вместе они записали ролик о проблемах людей, живущих в хаотично застроенных многоэтажках. В съемках участвовали местные жители, в том числе дети.

В Музыкальном микрорайоне в 120 домах проживают 15 тыс. человек, по мнению депутатов краснодарского заксобрания, в условиях «средневекового уровня жизни». Есть серьезные проблемы с водопроводом, отоплением, электро- и газоснабжением. Нет асфальта. Далеко не каждый дом подключен к канализации.

В районе, где живут тысячи детей, нет ни одной школы в пешей доступности, детсадов, трамвая, мало ходит автобусов, нет пешеходных переходов со светофорами. Там вообще ни один дом не построен на законных основаниях и не имеет разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает ИА KrasnodarMedia.

