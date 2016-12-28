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Пять автомобилей столкнулись в Брянске

В результате аварии три человека получили незначительные травмы

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Октябрьском мосту в Брянске, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД УМВД РФ.

По данным NASHBRYANSK.RU, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем Ford. Обе иномарки вылетели на встречную полосу, после чего водитель Ford врезался в фургон Hino, а автомобиль Mercedes — в машину Kia. От удара автомобиль Kia отбросило на трактор. В результате аварии три человека получили незначительные травмы. После ДТП на дороге возникла большая пробка.

На место аварии прибыли сотрудники ДПС и врачи, выясняются все обстоятельства ДТП.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Пять автомобилей столкнулись в Брянске

В результате аварии три человека получили незначительные травмы

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