Тимощук может стать помощником главного тренера «Уфы»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук может стать помощником главного тренера клуба «Уфа». Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, главным тренером «Уфы» в ближайшее время станет тренер «Зенита» Сергей Семак.

Тимощук в начале будущего года получит тренерскую лицензию категории Pro после того, как закончит обучение в Центре лицензирования Федерации футбола Украины. Сам Тимощук свое возможное назначение комментировать отказался, сославшись на отпуск.

Агентство отмечает, что альтернативным вариантом может быть возвращение Тимощука в «Зенит» помощником главного тренера основного состава.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. За это время полузащитник дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России.

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