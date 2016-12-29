Хамадан поможет России в борьбе с ИГИЛ

После того как Россия начала предпринимать активные действия на Ближнем Востоке в борьбе с терроризмом, став фактически основной противодействующей ему силой, вероятность террористических угроз на территории страны заметно увеличилась. Российские спецслужбы уже не раз заявляли о предотвращении терактов, но при этом также важно предпринимать все меры для того, чтобы защищать границы России от возможного проникновения экстремистских формирований.

Россия может принять дополнительные меры в борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в РФ) и недопущению боевиков на территорию России и Средней Азии. Накануне министр обороны Ирана Хосейн Дегхан заявил, что Тегеран готов рассмотреть вопрос об использовании Россией авиабазы Хамадан. Российские парламентарии рассказали «Известиям», что Москва принимает все меры для борьбы с ИГИЛ, а использование авиабазы в Иране могло бы усилить позиции военных.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сказал «Известиям», что использование Россией авиабазы Хамадан удобно с логистической точки зрения и позволит остановить свободное передвижение боевиков ИГИЛ.

— Иранцы прекрасно осознают опасность, которая исходит от террористов. Использование российскими самолетами базы Хамадан удобно с логистической точки зрения. И я думаю, что заявление министра обороны Ирана связано с трехсторонней встречей министров иностранных дел России, Ирана и Турции. Это в том числе результаты этой встречи, — сказал депутат.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подтвердил, что использование авиабазы российскими военными может быть направлено на недопущение попадания террористов ИГИЛ в Россию и Среднюю Азию.

— Использование этой базы может сильно усилить позиции России в борьбе с терроризмом. Разговор идет о временном использовании иранской авиабазы в Хамадане в рамках антитеррористической коалиции Россия–Иран–Ирак. Это снижает затраты и увеличивает эффективность борьбы с терроризмом. Подлеты с территории базы к месту назначения требуют значительно меньше времени, — подчеркнул сенатор.

Накануне министр обороны Ирана Хусейн Дехган заявил, что Тегеран готовь вновь предоставить авиабазу Хамадан для временного использования, в случае если получит соответствующий запрос от России.

— Если Россия обратится с просьбой снова предоставить ей эти льготы (по использованию авиабазы. — «Известия»), то мы рассмотрим это, учитывая текущие обстоятельства, и примем решение поэтому поводу. Мы не подписывали с Россией соглашения, позволяющего использовать наши базы в любое время, — заявил иранский министр.

В середине декабря иранский военный встретился в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу и обсудил вопросы борьбы с терроризмом.

Ранее с подобными заявлениями выступали и другие иранские политики. Так, советник главы МИД Ирана Хоссейн Шейхольэслам отметил, что если будет необходимость усилить борьбу с террористами в Сирии, Иран готов предоставить авиабазу Хамадан России. А спикер парламента Али Лариджани заявил, что Россия является региональным союзником Ирана и понимает угрозы и реалии Ближнего Востока.