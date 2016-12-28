Морозы вернутся в Москву после новогодней ночи

Синоптики прогнозируют похолодание в Москве с 3 января. Температура воздуха понизится ночью до минус 5 — минус 10 градусов, днем будет от 3 до 8 градусов мороза.

В среду, 4 января, столбик термометра опустится ночью до 12–17 градусов ниже ноля, днем будет минус 8 — минус 13 градусов, 5 января ночью похолодает до минус 15 — минус 20 градусов, днем будет 12–17 градусов мороза, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В метеослужбе отметили, что новогодняя ночь и первые дни нового года в Москве пройдут под влиянием атлантического циклона. В городе ожидается мокрый снег, местами возможен гололед.



В последние дни уходящего года в столице температура воздуха в ночные часы понизится до минус 10 градусов, а днем будет находиться в пределах от минус 5 градусов до ноля.

