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Морозы вернутся в Москву после новогодней ночи

Похолодание начнется с 3 января

Синоптики прогнозируют похолодание в Москве с 3 января. Температура воздуха понизится ночью до минус 5 — минус 10 градусов, днем будет от 3 до 8 градусов мороза.

В среду, 4 января, столбик термометра опустится ночью до 12–17 градусов ниже ноля, днем будет минус 8 — минус 13 градусов, 5 января ночью похолодает до минус 15 — минус 20 градусов, днем будет 12–17 градусов мороза, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В метеослужбе отметили, что новогодняя ночь и первые дни нового года в Москве пройдут под влиянием атлантического циклона. В городе ожидается мокрый снег, местами возможен гололед.

В последние дни уходящего года в столице температура воздуха в ночные часы понизится до минус 10 градусов, а днем будет находиться в пределах от минус 5 градусов до ноля.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Морозы вернутся в Москву после новогодней ночи

Похолодание начнется с 3 января

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