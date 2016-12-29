Опять двадцать пять

Со следующего года компании с госучастием снова будут направлять не менее 25% от чистой прибыли на дивиденды. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству, и косвенно подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев. Кроме этого, по его словам, в правительстве сейчас обсуждается еще несколько изменений, касающихся дивидендной политики и отчетности госкомпаний. В частности, рассматривается предложение перевести их на оплату дивидендов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что все эти изменения пойдут на пользу бизнесу с госучастием.

Как рассказал «Известиям» Алексей Моисеев, «сейчас возникла ситуация, когда срок действия акта правительства о дивидендах истекает‪ 31 декабря и если до этого времени не будет подписан новый документ, то‪ с 1 января 2017 года компании должны будут платить не менее 25%». Времени для того, чтобы выпустить распоряжение, остается совсем немного, хотя запас всё же имеется.



— Пока формализованного решения правительства о том, что госкомпании будут платить по 50% в дивиденды в следующие три года, нет. Но еще имеется время подготовить его до конца года. Мы, конечно, настаиваем на том, чтобы компании платили 50%. Но формально-юридически соответствующего распоряжения пока нет, — сообщил замминистра финансов.

Как рассказал источник «Известий», близкий к правительству, есть существующий порядок по размеру дивидендов, который предполагает выплату не менее 25% от прибыли. Этот год был исключением — было принято решение о повышении уровня выплат, но в 2017 году всё вернется к существующей норме.



Премьер-министр Дмитрий Медведев в апреле этого года подписал распоряжение, согласно которому все госкомпании по итогам 2015 года должны заплатить акционерам не менее 50% чистой прибыли (по утвержденному порядку — не менее 25%) в качестве дивидендов. Согласно правительственной оценке, реализация инициативы должна дополнительно принести в бюджет не менее 100 млрд рублей. Еще в сентябре 2016 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что все госкомпании и в 2017–2019 годах должны будут платить дивиденды в размере 50% прибыли.

Однако это не единственное изменение в дивидендной политике госкомпаний. Так, по словам Алексея Моисеева, пару недель назад состоялось совещание в правительстве, в ходе которого обсуждалось предложение о том, что госкомпании будут перечислять дивиденды исходя из чистой прибыли по МСФО.

— По этому вопросу нас много критиковали. Наш подход состоит в том, что мы отвечаем не только за пополнение бюджета, но и за то, чтобы развивать корпоративное управление в наших компаниях, — пояснил замминистра финансов. — Корпоративное управление явно плохое, если компания не знает, как в следующем году она будет рассчитывать дивиденды. Кроме того, это не позволит сформировать хоть сколько-нибудь понятную для внешних акционеров дивидендную политику.

Кроме того, как рассказал замминистра финансов, на совещании обсуждался еще и третий вопрос — расширение списка стратегических компаний, которые будут наряду с РСБУ составлять отчетность по МСФО. По его словам, есть предложение добавить в него около 30 компаний.

— По некоторым из них мы договорились, что, несмотря на отчетность по МСФО, они еще некоторое время будут платить дивиденды по РСБУ. По крайней мере в течение какого-то переходного периода, — отметил Алексей Моисеев. — Это также нужно для того, чтобы мы могли видеть, что реально происходит в этих компаниях. Дело в том, что когда составляются две отчетности — одна отражает активы, а другая финансовые потоки, — при сопоставлении выявляются проблемные зоны.



Это очень важно с точки зрения повышения корпоративной прозрачности, подчеркнул он. По словам замминистра финансов, в целом этот подход был поддержан.

Эксперты согласились, что предполагаемые изменения пойдут на пользу госкомпаниям.

— Выплачивать 25%, а не 50, на мой взгляд, более справедливо. Хотя речь и идет о госкомпаниях, они же существуют не в плановой экономике, а на открытом конкурентном рынке. Заставлять их отдавать половину чистой прибыли акционерам — значит, поставить их в неравные условия по сравнению с конкурентами, которые могут дивиденды вообще не платить и, например, всю прибыль направлять в бюджет развития, а значит, обгонять компании с госучастием, — полагает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.



Он приводит данные для сравнения — компании, входящие в S&P500, в этом году в среднем направили на выплату дивидендов 38% чистой прибыли.



Что касается перехода на выплаты дивидендов исходя из прибыли по МСФО, то и тут эксперты поддерживают предложенный подход. Так, по мнению руководителя направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, бюджет сможет получить больше денег, если новация будет реализована, поскольку РСБУ не учитывает ряд внутрихолдинговых операций и денежных потоков.

— Это, безусловно, правильно и целесообразно — переходить к выплатам дивидендов по МСФО. И честно по отношению к налогоплательщикам, — сказал он.

Риск-менеджер Киви банка Рамиль Шарапов акцентирует внимание на том, что международные стандарты в отличие от российских предполагают максимально реалистичный учет текущей финансовой ситуации в компании.



— Акционеру, то есть правительству, очень важно, чтобы производилась правильная оценка активов и обязательств, а также соотношения доходов и расходов с отчетным периодом. Это напрямую влияет на объективную оценку финансового положения компании, — заявил он.



При этом эксперт полагает, что с точки зрения доходной части бюджета кардинально ничего не поменяется.



— Но это стратегически важный вопрос, от которого будет зависеть дивидендная политика всех госкомпаний, так как финансовый результат по разным стандартам может существенно отличаться, — поясняет свою точку зрения Рамиль Шарапов. — Помимо дивидендной политики, госкомпании смогут четче формулировать и планировать инвестпроекты. А государство, в свою очередь, будет лучше понимать, сколько дивидендов оно недополучит из-за принятия той или иной инвестпрограммы госкомпании.



У компаний будет меньше маневров для сокрытия реальной чистой прибыли, но появится больше возможностей сократить финансовый результат за счет отрицательной переоценки валютных активов и обязательств, резюмировал эксперт в ходе обсуждения дополнительных плюсов и минусов перехода на выплату дивидендов исходя из отчетности МСФО.

