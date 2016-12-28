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Среда,
28 декабря
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Захарова ответила на угрозы информагентства подать на нее в суд

Официальный представитель МИД РФ дала главному редактору ресурса саркастичный ответ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ее удивляет решение информационного агентства Regnum подать на нее в суд.

Как ранее сообщал ресурс, поводом для подачи иска о защите чести и достоинства стало заявление чиновницы, сделанное в ходе вторничного брифинга.

Захарова комментировала задержание троих граждан Белоруссии, которых подозревают в том, что они размещали на портале Regnum экстремистские материалы. Чиновница сказала, что «употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», в отношении Белоруссии и белорусов — это недопустимо». В агентстве ответили, что никогда не употребляли слово «недонарод», а термин «недогосударство» был использован в адрес Украины.

Захарова пояснила, что перед брифингом МИД получил письмо от главного редактора Regnum Модеста Колерова, который просил оценить слова посла России в Белоруссии Александра Сурикова по поводу упомянутого задержания журналистов. В письме, как пояснила Захарова, Колеров пишет о том, что «формально ИА Regnum должно считаться соучастником вменяемого его авторам преступления».

«Может быть, Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы — и о «соучастии в преступлении», и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под «обезумевшим недогосударством», — заметила Захарова, цитирует «РИА Новости».

Она также добавила, что «трудно себе представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию».

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Захарова ответила на угрозы информагентства подать на нее в суд

Официальный представитель МИД РФ дала главному редактору ресурса саркастичный ответ

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