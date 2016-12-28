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Источник: ФАС до весны 2017 года не одобрит покупку «М.видео»

Анализ сделки займет всю зиму

Финансовая группа «Сафмар» миллиардеров Михаила Гуцериева и Михаила Шишханова до марта 2017 года не получит антимонопольного согласования сделки по покупке розничной сети «М.видео», сообщает anrt.info со ссылкой на источник в Федеральной антимонопольной службе.

«Сафмар» покупает «М.видео», самого крупного по выручке игрока в секторе торговли бытовой техникой и электроникой, в дополнение к уже приобретенным ранее конкурентам этой сети - «Эльдорадо» и «Техносиле».

«Для одобрения нужен детальный анализ, а он потребует времени», - сказал собеседник портала.

Ранее ФАС допустила, что может согласовать сделку по «М.видео», лишь обязав ее новых владельцев продать часть магазинов, напоминает anrt.info.

По оценке «ВТБ Капитала», вместе «М.видео», «Эльдорадо» и «Техносила» занимают около четверти российского рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой. У них около 800 магазинов и более 300 млрд рублей годовой выручки.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Источник: ФАС до весны 2017 года не одобрит покупку «М.видео»

Анализ сделки займет всю зиму

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