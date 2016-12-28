Грымов назначен худруком московского театра «Модернъ»

Режиссер Юрий Грымов стал руководителем Московского драматического театра «Модернъ». Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Его кандидатуру рекомендовал Совет художественных руководителей московских театров. В поддержку Грымова выступил и Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей России, сообщает РИАМО.

Юрий Грымов – режиссер театра и кино, обладатель более 70 наград в области режиссуры, академик кинематографических искусств. Работал над постановкой спектаклей в РАМТе, Театре имени Вахтангова и Театре имени Маяковского, сообщает сетевое издание m24.ru.