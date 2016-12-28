Хабаровская елка из машин побила всероссийский рекорд

Результат новогоднего флешмоба в Хабаровске стал самой большой автоелкой в стране, претендующей на российский рекорд по размерам и количеству участников, сообщает ИА SakhaNews.

Новогоднее дерево конструировали больше двух часов из 97 автолюбителей на парковке арены «Ерофей». Когда все авто выстроились в задуманном порядке, на елке включилась «гирлянда» из фар и авариек. Оригинальную елку сняли с высоты птичьего полета.

Организатор акции в Хабаровске Надежда Алексеева рассказала, что для полноценной автоелки достаточно примерно 50 машин. В Челябинске в этом году сделали елку из 86 автомобилей. Но в Хабаровске пошли на рекорд и задействовали в проекте 97 авто. Это рекорд по подобным автогеоглифам в России.

Первыми, еще в 2015 году, автомобильный елочный флешмоб начали автолюбители Челябинска. В 2016-м эту эстафету подхватили и другие города — Магнитогорск, Киров, Астрахань, Кызыл.