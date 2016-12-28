Петербуржец, убивший жену и двоих детей, получил пожизненный срок

Жителя Санкт-Петербурга Александра Кириллова, признанного виновным в убийстве жены и двоих сыновей двух и трех лет, приговорили к пожизненному сроку заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Решение суда было вынесено в соответствии с пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).



Преступление Кириллов совершил в конце апреля 2014 года, когда он, по версии следствия, во время конфликта схватил нож и нанес им жене и детям несколько ударов, от которых они скончались на месте. После этого мужчина расчленил трупы в ванной и вынес их из дома в пакетах и коробках.

В ведомстве сообщили, что Кириллов выдвинул защитную версию, что убийство детей якобы совершила его супруга, которая затем пыталась убить и его. И он убил жену в целях самообороны, а расчленил тела с целью сокрытия следов преступления, испугавшись, что в преступлении заподозрят его.



Однако версия злоумышленника была опровергнута в результате проведения большого объема следственных действий, отметили в Следственном комитете.

Кириллов был признан вменяемым после более 30 криминалистических, судебно-медицинских, а также психолого-психиатрических экспертиз, проведенных по уголовному делу, пишет «Свободная пресса».