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Нелегальные свалки в Подмосковье нанесли ущерб на 3 млрд рублей

Минэкологии ведет активную работу по взысканию ущерба с нарушителей — это более 1,4 млрд рублей

Расположенные в Подмосковье незаконные свалки нанесли ущерб региону более чем на 3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В настоящее время министерство экологии ведет активную деятельность по взысканию ущерба с тех нарушителей, которых удалось установить в ходе административных расследований, сообщает телеканал «360».

Всего в Московской области специалисты минэкологии региона сумели пресечь нелегальное размещение отходов на 35 площадках в 2016 году.

Инспекторы экологического надзора провели порядка 6 тыс. рейдов и сумели пресечь более 1,3 тыс. нарушений природоохранного законодательства. Всего с нарушителей должны взыскать более 1,4 млрд рублей.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Нелегальные свалки в Подмосковье нанесли ущерб на 3 млрд рублей

Минэкологии ведет активную работу по взысканию ущерба с нарушителей — это более 1,4 млрд рублей

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