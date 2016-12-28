Тела еще трех погибших обнаружены в районе крушения Ту-154

Тела еще трех погибших обнаружены на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море.

Таким образом, количество найденных жертв катастрофы достигло 18, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя штаба по проведению поисковых работ.

«С 9.00 до 16.00 в ходе поисковой операции обнаружены тела трех погибших и около 20 фрагментов тел», — сказал собеседник агентства.

Поисковая операция продолжается. Водолазы МЧС в течение дня обнаружили и подняли на поверхность личные вещи пассажиров, среди которых наручные часы, рюкзак и телефон, а также обломки самолета, в том числе часть крыла.

Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны России потерпел крушение в Черном море 25 декабря. В авиакатастрофе погибли 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова вместе с руководителем коллектива Валерием Халиловым, директор благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда».

