Пятая часть работающих ушла в тень

По данным ВНИИ труда Минтруда России, в III квартале 2016 года доля занятых в неформальном секторе составила 22,3% от количества всех работающих граждан. Это на 2% больше, чем было в конце 2015 года, и на 5% — чем в конце 2014-го.



В то же время уже два года во всех регионах страны работают комиссии по снижению неформальной занятости. ВНИИ труда выявил, что некоторые работодатели не являются на заседания этих комиссий и не предоставляют им сведений о трудовых договорах. Сами предприниматели говорят, что не видят смысла в подобном сотрудничестве и единственная возможность для них выйти из тени — снижение налоговой нагрузки. В то же время, по данным социологов, количество россиян, которые положительно относятся к теневой занятости, тоже растет.



Эксперты ВНИИ труда выяснили, что в 2015 году больше всего неформальных работников было в сельском хозяйстве (55% от общей численности занятых по этому виду деятельности). Большая часть из них — трудятся на личных подсобных хозяйствах. В оптовой и розничной торговле доля неформального сектора составляла 37%, и именно за счет таких работников росло общее количество занятых в этой отрасли.



В статистику неформального сектора входят данные о людях, которые официально не оформили отношения с работодателем, получают часть зарплаты в конверте, а также предприниматели без образования юридического лица ИП, фрилансеры и фермеры.



«Увеличение неформального сектора является острой проблемой, которая приводит к росту неэффективной занятости, сказывается на уровне квалификации работников и замедляет рост производительности труда. Кроме того, это значительный объем средств, которые недополучают бюджеты различного уровня и внебюджетные фонды», — говорится в исследовании ВНИИ труда.



Эксперты института отмечают, что в 2015 году Роструд и органы исполнительной власти субъектов РФ заключили соглашения по реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости. Для этого во всех регионах были созданы межведомственные комиссии.

Однако работодатели отказываются с ними сотрудничать. В исследовании НИИ труда говорится, что руководители компаний не являются на заседания территориальных комиссий. Не представляют сведений о заключенных трудовых договорах, ссылаясь на законодательство о защите персональных данных своих работников. А по действующему законодательству проводить проверки органы контроля могут только по согласованию с прокуратурой.

Председатель Межрегионального координационного совета профсоюза предпринимателей «Лига свободы» Владлен Максимов рассказал, что работодатели не видят смысла в сотрудничестве с территориальными комиссиями и всячески пытаются избежать взаимодействия с ними.

— Что делает комиссия: человека вызывают, считают, какое количество у него объектов и сколько человек работает, прикидывают, какую зарплату реально получают сотрудники. А потом говорят — если ты не будешь платить налоги, мы будем искать нарушения на предприятии, — рассказал Владлен Максимов.



По его словам, для многих компаний полностью «обелить» зарплату — означает разориться, налоги составляют около 40% от сумм, которые работник получает на руки.

— Теневая занятость — это ненормально, должен быть налог, и его нужно платить. Но если налог неподъемный — понятно, что от него пытаются увильнуть. Надо это менять, — сказал Владлен Максимов.

Директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида тоже считает, что самый эффективный способ борьбы с теневой занятостью — снижение налогов.



— Мы провели опрос среди занятого населения, и оказалось, что каждый второй респондент считает, что снижение налоговой нагрузки приведет к снижению неформальной занятости. В группе самозанятых так считают две трети респондентов, — рассказал Андрей Покида.



Он также отметил, что количество россиян, которые положительно относятся к проявлениям теневой экономики, за время кризиса выросло на 5–6%. А в целом около 50% россиян не видят ничего плохого в неофициальной работе и зарплате в конверте.

— Работодателю выгодно работать в тени, потому что он таким образом уменьшает траты на налоговые выплаты. А у наемных работников просто иногда нет выбора. Отсутствие работы с достойной зарплатой, особенно в последние кризисные годы, вынуждает людей соглашаться на всё, что предлагают, — считает Андрей Покида.



По его мнению, еще одна причина роста неформальной занятости — слабые социальные гарантии. Скромные пенсии и плохо оплачиваемые больничные — совсем не стимул для того, чтобы работать «вбелую».



— Сегодня социальные гарантии не отталкивающие, но и не привлекательные. И этого недостаточно для того, чтобы люди выходили из тени, — сказал Андрей Покида.



По данным Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, около 40% экономически активного населения постоянно или время от времени в течение года заняты без официального оформления или имеют неофициальный доход.



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