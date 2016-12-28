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Путин: никто не сможет создать РФ непреодолимых проблем

Об этом президент России заявил в ходе традиционного приема в Кремле в честь Нового года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не сможет создать России таких проблем, с которыми страна не смогла бы справиться.

Об этом он заявил в ходе традиционного приема в Кремле в честь Нового года.

«Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно. И, конечно, это результат всего нашего народа», — приводит слова президента «Федеральное агентство новостей».

В заключение президент произнес тост за Россию, за российский народ и пожелал успехов в следующем году.

Путин изменил формат новогоднего приема в связи с крушением Ту-154. Встреча в Кремле носит рабочий характер.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Путин: никто не сможет создать РФ непреодолимых проблем

Об этом президент России заявил в ходе традиционного приема в Кремле в честь Нового года

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