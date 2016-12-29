Инспекторы отправятся в торговые центры

ГИБДД в новогодние праздники традиционно переходит на усиленный режим несения службы. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД, главное, на чем будут концентрироваться инспекторы, — подъезды к торговым центрам и в целом места массового скопления людей.



— В период новогодних праздников особое внимание при патрулировании сотрудниками Госавтоинспекции будет уделяться местам массового скопления людей — на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций, — рассказал «Известиям» представитель ведомства.



Между тем в Госдуме озаботились вопросами безопасности на российских дорогах в предстоящие праздники. В эти дни обычно резко увеличивается спрос на междугородние пассажирские перевозки, люди навещают друзей и родных, ездят в санатории, путешествуют по стране. Транспортные компании стараются максимально использовать эти возможности, зачастую пренебрегая требованиями безопасности.



Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев обратился в МВД с предложением провести в праздники специальные мероприятия.



— Я отправил запрос на имя начальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Шаробарова с просьбой рассмотреть возможность организации и проведения на федеральных трассах и в регионах специальных дополнительных проверок — рейдов «Уставший водитель» и «Фальшивый рейс», — рассказал депутат «Известиям».



Рейд «Уставший водитель», по его словам, должен выявить водителей, не соблюдающих режимы труда и отдыха. По действующему законодательству водитель может быть за рулем не более 12 часов в сутки. Однако в дни повышенного спроса некоторые работают по 20 часов, подвергая риску своих пассажиров.



А в ходе рейда «Фальшивый рейс», считает депутат, инспекторы должны бороться с нелегальными перевозками. Дело в том, что недобросовестные перевозчики часто выдают рейсовые перевозки за заказные — ставят табличку «заказной» на лобовое стекло.



— Такие перевозчики не страхуют пассажиров на случаи аварий, не соблюдают ТК в части соблюдения режима труда и отдыха. Водители работают по 20 часов подряд и не несут ответственности за свою деятельность. В итоге мы видим печальные новости об авариях, пострадавшими в которых становятся десятки людей. Я считаю такую ситуацию с межрегиональными перевозками недопустимой, — сказал Максим Сураев.



В пресс-службе МВД России «Известиям» сообщили, что обращение парламентария в ведомстве уже получили и оно «будет всесторонне изучено специалистами ГУ ОБДД МВД России». Заниматься этим, правда, будут, скорее всего, уже в новом году.



— Сейчас народ пойдет по торговым центрам, — сказал «Известиям» бывший глава ГИБДД России Владимир Федоров. — Для Москвы это особенно актуально, потому что к ним устремятся и жители близлежащих регионов. А после Нового года инспекторам надо будет перемещаться уже к местам проведения массовых мероприятий.



Активность перемещений снизится с началом нового года, и в первые дни на дорогах будет посвободнее, считает эксперт.

— А потом начнутся праздничные мероприятия с детьми, в Москву на елки будет народ ездить. Само собой, больше, чем обычно, на дорогах окажется и подвыпивших водителей. Работы у ДПС будет много. Желаю сотрудникам не только удачного Нового года, но и выдержать эту дополнительную нагрузку! — заключил Владимир Федоров.

