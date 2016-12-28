В Липецкой области отмечается рост экспорта сельхозпродукции. В 2016 году специалисты отдела пограничного ветеринарного контроля досмотрели более 7,4 тыс. партий грузов.



Увеличилось количество экспортируемой с территории Липецкой области сельскохозяйственной продукции – зерна, мясной продукции и сырья животного происхождения. Было проведено десять обследований предприятий региона на право экспорта продукции.



Как передает GOROD48, в регион ввезли 180 африканских страусов из Украины, 547 коров и быков из Венгрии, 70 свиней из Канады, 311 тысяч суточных индюшат из Германии и более 20 тыс. инкубационных яиц из Голландии и Словакии.

