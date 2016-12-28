В Москве задержан за взятку помощник главы Росприроднадзора

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали с поличным помощника главы Росприроднадзора и его сообщника-предпринимателя при получении взятки в размере 15 млн рублей. Об этом сообщил сайт ГУ СКР по столице.

Именно в 15 млн рублей задержанные оценили свою помощь руководителю департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу при проведении служебной проверки.

В отношении помощника руководителя Росприроднадзора Дмитрия Валензы и предпринимателя Рафиса Купкенова возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

По данным СКР, на допросе задержанные признали свою вину, сообщает сайт НТВ.Ru. В ближайшее время им будет предъявлено обвинения. По уголовному делу продолжается расследование.