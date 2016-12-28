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Эвра заявил о желании покинуть «Ювентус» в январе 2017 года

Футболист ищет варианты в Англии

Защитник команды «Ювентуса» Патрис Эвра объявил о своем желании уйти из команды в январе грядущего года. Об этом сообщает La Stampa. Француз занимается поисками вариантов перехода в Англию, где ранее выступал за «Манчестер Юнайтед».

Контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до лета 2017 года, однако в Турине не рассчитывают на 35-летнего защитника, сообщает «Спорт-Экспресс». В составе команды Эвра сыграл в шести матчах текущего сезона.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Эвра заявил о желании покинуть «Ювентус» в январе 2017 года

Футболист ищет варианты в Англии

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